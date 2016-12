Premier League: il Liverpool supera 3-2 il Norwich e allunga in vetta

11:49 - Il Liverpool si impone 3-2 contro il Norwich a Carrow Road e consolida il primato in Premier. Reds avanti dopo appena 3' grazie ad un gol meraviglioso di Sterling. Suarez pochi minuti dopo (11') raddoppia e fa 30 in campionato. I padroni di casa la riaprono ad inizio ripresa con Hooper bravo a sfruttare un'indecisione di Mignolet ma Sterling al 62' segna il 3-1 in contropiede. Inutile il gol di Snodgrass a 13 dal termine. Liverpool a più 5 dal Chelsea.

I Reds centrano l'undicesima vittoria di fila e vedono sempre più vicino un titolo che ad Anfield manca dalla stagione 1989/90. Gli uomini di Rodgers partono subito forte dopo 3' possono già festeggiare il vantaggio. Sterling riceve da Coutinho, si sposta il pallone sul piede preferito e da 25 metri esplode un destro meraviglioso e imparabile per Ruddy. All'arriva il raddoppio firmato dal solito, immenso, Luis Suarez. Il pistolero uruguaiano fa 30 (senza tirare un rigore)in campionato raccogliendo col piattone l'invito di uno Sterling straripante. Il Liverpool si conferma una straordinaria macchina da gol nella prima metà di gara. Sono infatti 58 le reti segnate nella prima metà di gara (96 le complessive) più di quanto hanno fatto ben 16 squadre in tutto il campionato.

Nella ripresa il Norwich prova a riaprire i discorsi e Hooper al 54' è bravo ad approfittare di un'incertezza di Mignolet in uscita. Al 61' però, Sterling parte in contropiede e aiutato dalla deviazione di Johnson segna il gol dell'apparente tranquillità. Apparente perché il Norwich torna subito sotto grazie a Snowdgrass che a 13 dal termine riapre i conti. Nel finale c'è tempo per qualche brivido rosso ma la muraglia davanti Mignolet regge e il Liverpool si porta a casa 3 punti preziosi come l'oro. Ora restano altrettante gare da giocare (domenica prossima ad Anfield arriva Mourinho) provando a mantenere i 5 punti di vantaggio sul Chelsea e i 9 dal Manchester City (con 2 partite in meno).



Tutto facile anche per l'Arsenal. I Gunners, nell'antipasto di quella che sarà la finale di Fa Cup il prossimo 17 maggio, si sbarazzano del Hull City grazie alla rete di Ramsey (31') e alla doppietta di Podolski (45' e 54'). Gli uomini di Wenger allungano momentaneamente a più 4 sull'Everton quinto.



Ennesimo tonfo del Manchester United che cade a Goodinson Park contro l'Everton per 2-0. Moyes, come nella sfida d'andata, perde contro la sua ex squadra, e vede allontanarsi il sesto posto occupato dal Tottenham. Le reti nel primo tempo: prima Baines realizza un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Jones, poi Mirallas raddoppia con un perfetto diagonale. I Toffes tengono il passo Champions dell'Arsenal.