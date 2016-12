Premier League: il Chelsea travolge l'Everton, Pellè gol

22:57 - Gol e spettacolo in Everton-Chelsea. I Blues vincono 6-3 (in gol anche Eto'o per i padroni di casa) e restano a punteggio pieno al comando della Premier League in compagnia dello Swansea, che travolge 3-0 il West Brom. Giornata nera per City e United: i campioni d'Inghilterra perdono 1-0 in casa con lo Stoke, la squadra di Van Gaal si fa bloccare sullo 0-0 dal Burnley. Primo gol per Graziano Pellè: il suo Southampton batte 3-1 il West Ham.

Partita folle a Goodison Park. Dopo quattro minuti il Chelsea è già sul 2-0 (a segno Diego Costa dopo 34 secondi e Ivanovic) ma l'Everton, come già dimostrato contro l'Arsenal, è squadra che non molla. Mirallas al 45' riaccende le speranze dei tifosi di casa prima dell'intervallo. Nella ripresa succede di tutto. L'autorete di Coleman al 67' sembra chiudere i conti ma Naismith due minuti dopo firma il 2-3. Il copione si ripete identico tra il 74' e il 76', Matic realizza il 2-4 e subito dopo arriva la risposta di Eto'o, in gol all'esordio con la maglia dell'Everton proprio contro la sua ex squadra e il 'nemico' Mourinho. Il finale però è tutto del Chelsea, che chiude i conti con Ramires (77') e ancora Diego Costa (90', quarta rete in tre partite per l'ex bomber dell'Atletico Madrid).



Allo United non basta schierare dall'inizio Angel Di Maria per battere il Burnley fuori casa. In attesa di completare la squadra - l'ultimo acquisto è Blind dall'Ajax - la squadra di Van Gaal si fa imporre un deludente 0-0 dal Burnley e si ritrova già a -7 dal Chelsea. Fa anche peggio il City, che si fa superare 1-0 dallo Stoke Cite all'Etihad Stadium: decide una rete di Diouf al 58'. Arriva in casa del West Ham la prima rete di Graziano Pellè in Premier. L'ex attaccante del Feyenoord realizza la rete che chiude i conti nella vittoria per 3-1 del Southampton. Il QPR batte 1-0 il Sunderland, Newcastle-Crystal Palace finisce 3-3.