Premier League: Giggs in campo, festa United con l'Hull

11:01 - I tifosi del Manchester United possono finalmente sorridere in una stagione fin qui disastrosa. I Red Devils vincono 3-1 contro l'Hull City nel recupero della 34esima giornata di Premier League: decide una doppietta del giovanissimo James Wilson e un gol di Van Persie ma a tener banco è l'ingresso in campo, per l'ultima volta all'Old Trafford, di Ryan Giggs, allenatore-giocatore giunto alla sua ultima stagione con la maglia dello United.

A sorpresa il 40enne tecnico gallese schiera dal primo minuto i giovani Lawrence e Wilson in attacco con Januzaj e Kagawa a supporto. Dopo appena 4 minuti l'arbitro non concede un rigore solare allo United per un fallaccio di Figueroa su Januzaj. Lo stesso difensore dell'Hull al 27' viene ancora graziato per un fallo di mano vistoso in area. Al 31' però arriva il vantaggio dei Red Devils proprio con Wilson che mette in rete la sponda di Fellaini. Il primo tempo si chiude virtualmente qui. La ripresa si apre sui ritmi blandi dei primi 45 minuti ma a spezzare gli equilibri è ancora Wilson che al 61' sfrutta una respinta corta di Jakupovic spedendo in rete il pallone del 2-0. Passano 2 minuti e l'Hull accorcia con un gran tiro dalla distanza di Fryatt. Giggs decide di effettuare due cambi significativi: toglie Wilson e Lawrence inserendo Van Persie e se stesso con la standing ovation di tutto l'Old Trafford. Gli ospiti sfiorano il pari al 78' ma De Gea risponde da fuoriclasse al tiro di Meyler. All'84' la gara va in archivio con la terza rete dello United che porta la firma di Van Persie, bravo a mettere dentro il tiro di Giggs respinto dalla difesa. Al 91' la festa potrebbe essere totale ma Yakupovic toglie dall'angolino la punizione al bacio del gallese che esce tra gli applausi dei suoi tifosi. A 40 anni la sua carriera si chiude probabilmente qui.