Premier League: Giggs, il debutto è super

23:14 - Buona la prima. Ryan Giggs esordisce sulla panchina del Manchester United tornando a far gioire l'Old Trafford, che si gusta un rotondo 4-0 ai danni di un Norwich sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Decidono le doppiette di Rooney e Mata, i Red Devils provano a rimanere in corsa per un posto in Europa League: sono ora a 6 punti dal sesto posto del Tottenham, ma con una gara in meno rispetto agli Spurs.

Lo United domina dal primo all'ultimo minuto contro un avversario in piena crisi: il Norwich infatti è alla quinta sconfitta consecutiva ed è a + 1 sul terzultimo posto del Fulham. I Red Devils, comunque, ci mettono 41 minuti a sbloccare la gara: lo fa Rooney, trasformando alla perfezione un calcio di rigore giustamente assegnato per fallo di Whittaker su Welbeck. Nella ripresa ci sono solo i padroni di casa: al 48' ancora Rooney piazza all'angolino con un preciso destro da fuori, nonostante gli scivoli il piede d'appoggio al momento del tiro. Poi è il turno di Mata, che sigla la personale doppietta al 64' e al 73' spedendo in rete sugli assist di Jones e Valencia. Buona la prima per Giggs, ora c'è da inseguire un posto nell'Europa League del prossimo anno.

IL TOTTENHAM AVVICINA L'EVERTON

Il sabato pomeriggio della 36esima giornata di Premier League fa registrare la sconfitta dell'Everton in casa del Southampton, che vince 2-0 e si conferma sorpresa stagionale. Si avvicina al quinto posto dei Toffees il Tottenham, che passa 1-0 in casa dello Stoke portandosi così a quota 66, a - 3 dalla formazione di Martinez. Lo Swansea batte 4-1 l'Aston Villa, il West Bromwich si sbarazza con un 1-0 del West Ham. Tra Fulham e Hull finisce 2-2.Sono due autogol a fermare la corsa dell'Everton, che settimana scorsa avevano umiliato il Manchester United portando alla cacciata di David Moyes: stavolta al St. Mary's Stadium gli uomini di Pochettino impiegano 31 minuti per indirizzare la gara. Le sfortunate autoreti di Alcaraz e Coleman valgono il 2-0 con cui i Saints consolidano l'ottavo posto a 52 punti. Il Tottenham passa di misura al Britannia Stadium di Stoke-on-Trent e insidia proprio il quinto posto dei Toffees: agli Spurs basta la rete di Rose al 33', poi l'espulsione per doppia ammonizione di Shawcross impedisce ai padroni di casa di organizzare un tentativo di rimonta.

Rotondo successo dello Swansea contro un Aston Villa che ora rischia grosso: al Liberty finisce 4-1 per i gallesi grazie alla doppietta del solito Bony (16 reti in Premier) e alle reti di Shelvey e Hernandez, agli ospiti non basta il momentaneo 1-1 di Agbonlahor. Il Fulham, però, spreca tutto e si fa fermare sul 2-2 a Craven Cottage dall'Hull, perdendo l'occasione di portarsi a - 2 dai Villans: i Cottagers si portano sul 2-0 con Dejagah e Amorebieta, poi Jelavic e Long all'87' gelano le velleità dei padroni di casa.

Fondamentale successo in ottica salvezza per il West Bromwich, che batte 1-0 il West Ham grazie alla rete di Berahino all'11' e si porta a + 5 dal Fulham terzultimo.