Premier League: festa Chelsea, l'Arsenal si salva

12:37 - Il Chelsea parte con il piglio giusto. Dopo il successo all'esordio contro il Burnley arriva la seconda vittoria in Premier League, la prima casalinga: gli uomini di Mourinho battono 2-0 il Leicester, salendo a quota 6 in classifica. L'Arsenal, invece, sembra crollare sotto i colpi di un ispiratissimo Everton ma si salva nella ripresa grazie alle reti di Ramsey (83') e Giroud (90'): a Goodison Park finisce 2-2.

Mourinho conferma la formazione della prima giornata: il Leicester non si fa intimidire dai grandi nomi dei suoi avversari, giocando una prima frazione attenta e ordinata. Ci prova Mahrez alla mezz'ora, chiamando all'intervento Courtois. La gara è aperta e si va al riposo sullo 0-0. La ripresa è invece ricca di emozioni e il Chelsea cambia volto: dopo una manciata di secondi Oscar centra il palo con un destro a giro, quindi Schmeichel è costretto a superarsi prima su Ivanovic poi su Fabregas. Ma clamorosamente è il Leicester a sfiorare il vantaggio al 55': contropiede micidiale con Nugent a tu per tu con Courtois, il belga si salva con i piedi e mantiene inviolata la porta dei Blues. Al 62' i padroni di casa passano in vantaggio: Oscar avvia l'azione, Ivanovic mette a sedere due difensori e serve al centro Diego Costa. Lo spagnolo stoppa di petto e infila da distanza ravvicinata, firmando il suo secondo gol in Premier in altrettante presenze. Al 77' cala il sipario: Fabregas scarica su Hazard, il belga fa tutto da solo sulla sinistra, rientra e calcia col destro infilando Schmeichel per il 2-0 definitivo. All'80' Stamford Bridge si alza in piedi: Mourinho toglie Diego Costa (pioggia di applausi per lui), inserendo Didier Drogba. Lo stadio riabbraccia con entusiasmo l'ivoriano, vera e propria icona Blues, al rientro a Londra dopo due anni spesi tra Cina e Turchia.

Dopo la partenza sprint di stagione tra successo in Charity Shield e vittoria interna nella prima giornata di Premier contro il Crystal Palace, l'Arsenal deve accontentarsi di un punto a Goodison Park.

Primo tempo terribile per gli uomini di Wenger. L'Everton fa valere il fattore campo e mette sotto gli avversari, evidenziandone tutte le lacune difensive e chiudendo la frazione sul 2-0 grazie alle reti di Coleman (gran colpo di testa sul cross di Barry al 19', ma è pessimo Ozil in ripiegamento difensivo) e di Naismith, che chiude al 45' un contropiede orchestrato da Lukaku, partendo però in posizione di fuorigioco. L'Arsenal sembra non averne e soffre anche nella ripresa, ma nel finale tira fuori l'orgoglio e inscena una grande rimonta. All'83' Ramsey, scatenato in questo inizio di stagione, s'inserisce alla perfezione su un ottimo pallone di Cazorla dalla sinistra e firma il 2-1. Al 90', invece, arriva il 2-2 grazie a Giroud (entrato a inizio ripresa al posto di uno spento Alexis Sanchez) che di testa supera un imbambolato Distin e mette in rete.

Finisce con un insperato punticino per l'Arsenal, che ora deve concentrarsi sulla Champions League: mercoledì all'Emirates Stadium arriva il Besiktas per il ritorno dei playoff e non c'è margine d'errore.