27 aprile 2014 Premier League, errore di Gerrard. Poi catenaccio: vince il Chelsea La squadra di Mourinho sfrutta l'unica concreta occasione e riapre il discorso Premier League di DANIELE BARBIERI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:17 - Il Chelsea ha sconfitto il Liverpool ad Anfield per 0-2, e ha riaperto i giochi per il titolo della Premier. Sfruttata al meglio l'occasione regalata nel recupero del primo tempo dal capitano "Reds" Gerrard, che scivola e lascia campo libero a Ba, freddo a trasformare. Poi Mourinho fa catenaccio e nel recupero Willian raddoppia. A 2 giornate dal termine, i "Blues" sono a -2 dalla vetta e il City a -3 conuna partita in meno.

LA PARTITA

Il solito Anfield, la solita atmosfera, il solito Mourinho. Non il solito Gerrard, almeno per un secondo. Tanto basta. Il Chelsea supera per 0-2 la capolista Liverpool e riduce sensibilmente il distacco dalla vetta della Premier, ora distante solo 2 punti con 2 match da giocare. La partita, e forse la storia di questa stagione, cambia al 47': Gerrard controlla una palla semplice a centrocampo ma scivola, lasciando a Demba Ba un'autostrada fino alla porta di Mignolet. L'attaccante resta freddo e batte l'estremo difensore: 0-1. Il secondo gol arriva al 93' su contropiede, ad opera di Willian, che raccoglie un assist di Torres ed entra in porta col pallone. Prima e dopo, 95 minuti di Liverpool, che chiuderà con un possesso palla del 75% da far invidia a tutti i tiki-taka (o tiki-taken di Muncheniana memoria): un possesso palla che produce una impressionante mole di gioco, ma che non porta a sbocchi offensivi pericolosi. A ciò, bisogna aggiungere che Mourinho chiude la partita con 5 difensori, riproponendo il suo sistema di gioco dalle notevoli somiglianze al classico "catenaccio all'italiana" e pensando più allo spazzare che all'impostare. Gerrard, da vero capitano, dopo l'errore lotta per 4, Suarez distribuisce come sempre giocate di alta scuola, Sterling e Coutinho corrono ininterrottamente quando vengono chiamati in causa: non basta nulla, un pò per sfortuna, un pò per la difesa, un pò perché forse i ragazzi in rosso non sono abituati a quella posizione di classifica e sentono la pressione. Tutto plausibile.

Per il Chelsea, in particolare per quanto riguarda Mourinho, si può accusare di non far praticare alle sue squadre un bel calcio, di far giocare male gli altri: tutto probabile, tutto magari vero. Ma lo "Special One" vince, e nel calcio di adesso è tutto quello che conta. Bella la favola del "Niño" Torres: in una settimana, visita il "Vicente Calderòn" affrontando l'Atletico Madrid e Anfield contro il Liverpool. Due club della sua storia e alla cui storia ha contribuito in maniera importante: un'emozione che oggi gli ha impedito di calciare quel pallone, preferendo il passaggio al compagno, situazione che difficilmente si sarebbe verificata contro qualsiasi altro avversario in qualsiasi altro contesto.

Per il Liverpool si prospetta un rish finale da incubo: il destino non è più nelle sue mani. Infatti, se il Manchester City dovesse vincere tutte le partite da adesso alla fine, il titolo sarebbe suo. Curioso, e incredibile, scherzo del destino a Gerrard. Il capitano, all'indomani della vittoria col City, Incitò così i compagni: "Questa è andata, non facciamo scivolare via il titolo" e qualche giorno dopo dichiarò al "Sun": "Qualsiasi scivolone nella corsa scudetto potrebbe esserci fatale". Quando ci mette lo zampino la sfortuna, non c'è preparazione che tenga: certo che però così sa molto di beffa. Il rischio per i "Reds" è che ora l'aspetto psicologico prenda il sopravvento, e sarà ancora Gerrard, uno che sa come si vince (almeno in Europa) a dover prendere in mano i suoi compagni e condurli a fare i 6 punti che mancano, Sperando in una caduta del City. In effetti basterebbe anche solo uno... scivolone.

ANCHE IL CITY IN PIENA CORSA

La vittoria del Manchester City sul campo del Crystal Palace completa la domenica da incubo del Liverpool. La squadra di Pellegrini si impone 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Touré e si porta a -3 dai Reds con una gara ancora da recuperare. Il City ora ha il destino nelle sue mani: gli basterà vincere le ultime tre gare contro Everton, Aston Villa e West Ham per conquistare il titolo. A parità di punti, infatti, la migliore differenza reti premierebbe Touré e compagni.Il Crystal Palace era reduce da cinque vittorie di fila in Premier League ma la prospettiva di tornare in piena corsa per il titolo era troppo ghiotta per il City, in vantaggio già al 4': Touré pennella un cross perfetto per Dzeko, che di testa sovrasta i difensori del Palace e firma l'1-0. Il centrocampista ivoriano è protagonista anche del raddoppio al 43', quando raccoglie un invito di Nasri, vince di potenza il contrasto con un difensore avversario e infila il portiere avversario Speroni con un sinistro a giro sul secondo palo: rete strepitosa, perfetto mix di potenza e tecnica. Nella ripresa il City si limita a controllare e porta a casa tre punti pesantissimi soprattutto alla luce del "regalo" ricevuto poche ore prima dal Chelsea: per una volta Pellegrini può ringraziare Mourinho.