Premier League: Dzeko stende lo United, derby al City

10:31 - Una doppietta di Dzeko e il sigillo di Touré gelano Old Trafford e regalano al City il successo nel derby di Manchester con lo United, recupero di Premier League. La squadra di Pellegrini vince 3-0: a rubare la scena è il bosniaco, che sblocca il risultato dopo 45". Il City si porta a -3 dal Chelsea, ma con due gare in meno. L'Arsenal non va oltre il 2-2 con lo Swansea, dopo il tracollo nella sfida coi Blues. L'Everton passa 3-0 a Newcastle.

Dopo la prestazione sfoderata a Old Trafford, Edin Dzeko balzerà probabilmente in cima alla lista dei bomber nel mirino di Erick Thohir, che ha confermato in una recente intervista l'interesse dell'Inter per l'attaccante bosniaco. Il numero 10 del City impiega meno di un minuto per iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori: la squadra di Pellegrini parte a testa bassa, in un lampo Nasri è nell'area dello United, il destro del francese si stampa sul palo ma la palla rimbalza sui piedi di Dzeko, che indisturbato mette dentro l'1-0 a porta vuota. Decisamente più difficile il raddoppio al 56': il bosniaco si avventa con tempismo perfetto sull'angolo calciato da Nasri e batte De Gea con un gran destro al volo. Touré firma il tris al 90' con una rasoiata che non dà scampo al numero uno spagnolo. Il City vince la quarta gara consecutiva in campionato, mentre lo United incassa la decima sconfitta stagionale e incappa in una nuova battuta d'arresto nella sua corsa verso un posto in Europa League, distante ora sei punti. Un autogol di Flamini al 90' beffa l'Arsenal, capace di rimontare nel giro di un minuto con Podolski (73') e Giroud (74') lo svantaggio iniziale contro lo Swansea siglato da Bony (11'). I Gunners salgono a 63 punti e si portano a -6 dal Chelsea. L'Everton consolida il quinto posto con un convincente 3-0 in casa del Newcastle: a segno Barkley (22'), Lukaku (52') e Osman (87').