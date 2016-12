Premier League: colpo City, le mani sul titolo

23:36 - Il City è sempre più vicino alla conquista della Premier. Nella penultima giornata di campionato i Citizens vincono 3-2 sul campo dell'Everton e raggiungono il Liverpool in vetta a quota 80, ma con una netta miglior differenza reti (+9): ora devono vincere le due partite in casa per laurearsi campioni. Corsa al sesto posto: il Tottenham perde 2-0 col West Ham ma resta a +6 sullo United, sconfitto 1-0 dal Sunderland. Retrocedono Cardiff e Fulham.

A Goodison Park la gara si mette subito male per gli uomini di Pellegrini: al minuto 11, infatti, Barkley inventa un destro a giro da fuori area che s'insacca nei pressi dell'incrocio. La reazione del City è immediata: al 22' Aguero scatta sul filtrante di Tourè e mette in rete con un bolide in diagonale. A cavallo tra primo e secondo tempo si scatena Dzeko: il bomber bosniaco prima (43') svetta di testa su perfetto cross di Milner, poi (48') deposita in rete da due passi dopo un'azione personale di Nasri. Al 65' l'Everton riapre la partita con un colpo di testa in tuffo di Lukaku su cross di Baines: 2-3. Nel finale il grande spavento con la botta di Deulofeu ma la palla va sull'esterno della rete e i Citizens possono festeggiare: in caso di vittoria contro Aston Villa (recupero) e West Ham (ultima giornata) saranno campioni d'Inghilterra per la quarta volta nella loro storia. L’episodio chiave del match di Upton Park si verifica al minuto 24: il Tottenham si fa trovare sbilanciato e il West Ham riparte in contropiede, Downing si invola verso Lloris e Kaboul lo stende con una spallata al limite dell’area rimediando il cartellino rosso diretto. Per gli Spurs non finisce qui perché due minuti dopo, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Kane devia un colpo di testa di Carroll e firma una sfortunatissima autorete. Prima del riposo il West Ham trova addirittura il raddoppio con Downing che al 44’ trasforma una punizione dal limite con una rasoiata di sinistro che passa sotto la barriera e inganna un Lloris poco reattivo. E’ il gol che manda in archivio l’incontro perché nella ripresa il Tottenham, in inferiorità numerica, non ha la forza di reagire. Il West Ham, che prima di questa gara era reduce da quattro vittorie consecutive, ritrova il sorriso e brinda alla salvezza matematica. Per gli Spurs, invece, il finale di stagione rischia di trasformarsi in un incubo.

E' un destro al volo di Larsson su cross di Wickham, invece, a condannare lo United, che adesso dovrà battere l'Hull nel recupero e poi vincere in casa del Southampton, sperando che il Tottenham perda con l'Aston Villa: in quel caso Red Devils e Spurs terminerebbero a pari punti e per ora la differenza reti è nettamente a favore dei primi. Tra i verdetti di giornata, scendono in Championships sia il Cardiff, sia il Fulham, sconfitti rispettivamente 3-0 dal Newcastle e 4-1 dallo Stoke. Chiudono il programma il 3-1 rifilato dall'Aston Villa all'Hull e l'1-0 con cui Southampton ha espugnato il campo dello Swansea