Premier League: City e Liverpool non steccano

19:12 - Manchester City e Liverpool non steccano all'esordio in Premier League. I campioni d'Inghilterra passano 2-0 sul campo del Newcastle con un gol per tempo: Silva sblocca il risultato al 39', Aguero chiude i conti al 91'. I Reds battono a fatica 2-1 il Southampton ad Anfield. Dopo l'iniziale vantaggio di Sterling al 23', la squadra di Koeman pareggia al 56' con Clyne e sfiora il raddoppio. Ci pensa Sturridge al 79' a firmare i tre punti.

Il Liverpool sblocca il risultato con Sterling che, su lancio di Henderson, si presenta a tu per tu con Forster e lo batte con un piatto destro. Il vantaggio dei Reds è un fuoco di paglia perché nella ripresa è il Southampton a salire in cattedra. La squadra di Koeman gioca con personalità e trova il pareggio a inizio ripresa: magia di tacco di Tadic che serve Clyne il cui destro si infila sotto la traversa. La difesa dei Reds barcolla e i Saints insistono: al 63' Davis ha sul destro la palla del 2-1, ma il suo tiro è debole e centrale, Mignolet blocca in tuffo. Ma proprio nel momento più difficile il Liverpool torna in vantaggio: Wanyama respinge corto di testa, Sterling rimette a centro area per Sturridge che, sul filo del fuorigioco, corregge in rete da pochi passi. E' una bella partita e il Southampton non molla: all'85' Schneiderlin lascia partire un siluro che, complice una deviazione di Mignolet, si stampa sulla traversa; la palla torna a centro area dove Long, da due passi, colpisce di testa a porta vuota ma incredibilmente non inquadra lo specchio. Le speranze dei Saints finiscono qui.

Meno agevole del previsto, al di là del 2-0 finale, anche il successo del City campione in carica. Agli uomini di Pellegrini serve un'invenzione di Edin Dzeko nel finale del primo tempo per fare breccia nella difesa del Newcastle. L'attaccante bosniaco riceve palla nel cuore dell'area bianconera e inventa uno strepitoso assist di tacco per l'accorrente David Silva, che non sciupa la giocata del compagno: lo spagnolo controlla e fulmina Krul con un diagonale rasoterra. Il City riesce a trovare il gol della sicurezza solo a tempo scaduto. Yaya Touré lancia Aguero in profondità, l'argentino da posizione defilata tenta una prima conclusione col sinistro, Krul si oppone ma la palla torna sui piedi del numero 16, che al secondo tentativo mette dentro con il destro.