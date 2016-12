Premier League: Chelsea in testa, crollo Arsenal

23:43 - La 25esima giornata di Premier League segna un'importante svolta nella classifica. Il Chelsea approfitta del tracollo per 5-1 dell'Arsenal sul campo del Liverpool e vola al comando con 56 punti battendo 3-0 a Stamford Bridge il Newcastle. Decide una tripletta di Hazard, (l'ultimo gol su rigore). Scende al terzo posto il Manchester City che non va oltre lo 0-0 sul campo del Norwich e si porta a quota 54, uno in meno dell'Arsenal.

Il match si sblocca subito perchè dopo nemmeno un minuto il Liverpool trova l'1-0 con Skrtel che sbuca in mischia e con il ginocchio destro devia in rete una punizione in area di Gerrard. Al 10' è ancora il difensore slovacco cercato dal Napoli a raddoppiare: angolo di Gerrard e incornata che spedisce la palla sotto l'incrocio opposto per il 2-0. L'Arsenal non ha la minima reazione anzi, presta continuamente il fianco per le ripartenze dei Reds. Al 12' Sturridge mette sul fondo col pallonetto a due passi da Szczesny mentre un minuto dopo Suarez colpisce il palo con un gran destro da fuori e sulla respinta Tourè calcia fuori a porta vuota.



La spinta del Liverpool non si placa, i giocatori di Rodgers hanno il fuoco negli occhi e al 17' arriva il 3-0 di Sterling che insacca a porta vuota sul cross basso di Suarez. Tre minuti dopo è Sturridge a firmare il poker: lancio in verticale per l'ex Chelsea e conclusione sull'uscita del portiere. Nella ripresa il ritmo si placa ma il Liverpool non rinuncia a colpire e al 52' è ancora Sterling a chiudere l'ennesima ripartenza in contropiede per il 5-0. La giornata dell'Arsenal è da dimenticare: al 69' arriva almeno il gol della bandiera con Arteta che trasforma un rigore concesso per fallo di Gerrard su Chamberlain.

Dopo una prima parte di match equilibrata, il Chelsea sfiora il gol del vantaggio al 26' con Oscar che, servito da Eto'o, lambisce il palo. Un minuto più tardi gli uomini di Mourinho passano in vantaggio con Hazard che sfrutta l'assist di Ivanovic per spiazzare il portiere bianconero con un diagonale preciso. Al 33' gli ospiti vanno vicino al pareggio con Sissoko che, lanciato a rete si fa ipnotizzare da Cech in uscita. Gol sbagliato e gol subito: un minuto dopo assist di tacco di Eto'o per Hazard che firma la sua seconda rete. Nella ripresa il talento belga può festeggiare portandosi a casa il pallone per la tripletta segnata su calcio di rigore. Successo importante per gli uomini dello Special One che volano al comando della Premier.

Occasione sprecata, invece, dal Manchester City che scende addirittura al terzo posto pareggiando 0-0 sul campo del Norwich. Nel primo tempo Negredo colpisce in pieno la traversa con un colpo di testa da angolo. Lo stesso attaccante spagnolo al 39' trova solo l'esterno della rete con una conclusione potente. Nella ripresa poche emozioni con Jovetic che, al 59' manca lo specchio della porta con un colpo di testa ravvicinato. Gli uomini di Pellegrini salgono così a 54 punti, distanziati di 2 lunghezze dalla vetta del Chelsea.

Negli altri incontri di giornata colpo dell'Hull City che batte 2-0 il Sunderland in trasferta. Spettacolare 2-2 tra Southampton e Stoke City. Il West Ham vince 2-0 in trasferta contro l'Aston Villa: nella ripresa entrano Borriello e Nocerino. Il Crystal Palace batte 3-1 il West Bromwich, mentr. Infine, lo Swansea, dopo aver esonerato Laudrup, torna al successo con un secco 3-0 sul Cardiff City.