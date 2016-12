Premier League: Chelsea forza 4, Arsenal-City pari spettacolo

11:47 - Il Chelsea non si ferma più: a Stamford Bridge i Blues battono 4-2 lo Swansea nello scontro al vertice e volano da soli al comando della classifica con 12 punti. Grande prova di Diego Costa, autore di una tripletta. La squadra di Mourinho è già a +5 sul City e a +6 sull’Arsenal. Citizens e Gunners sono stati protagonisti dello spettacolare 2-2 che ha aperto la quarta giornata. Rallenta il Tottenham, che non va oltre il 2-2 a Sunderland.

LA PARTITA

Dopo la pesante batosta subita in apertura di stagione in Community Shield, il City si presenta all'Emirates con grande voglia di rivincita. Eppure le assenze nella squadra di Pellegrini sono piuttosto pesanti: non c'è Yaya Touré, che dopo gli impegni con la Costa d'Avorio non viene nemmeno convocato, finiscono in panchina Dzeko, Nasri, Kolarov e il nuovo acquisto Mangala. Pellegrini sceglie di dare fiducia dal primo minuto a Frankie Lampard, alla prima in Premier senza la maglia del Chelsea, e schiera Aguero unica punta. Wenger, dal canto suo, piazza per la prima volta Danny Welbeck al centro dell'attacco (non c'è il lungodegente Giroud) supportato da Sanchez, Ozil, Wilshere e Ramsey. Ed è proprio l'ex Manchester United, al 12', a far capire che la gara sarà un vero spettacolo: Aguero sbaglia un retropassaggio e serve l'inglese che supera Hart con un delizioso pallonetto che si stampa però contro il palo. Il City soffre ma tiene bene il campo, e al 28' i campioni d'Inghilterra gelano i tifosi dei Gunners: contropiede fulmineo orchestrato da Jesus Navas, palla in mezzo per Aguero che lasciato colpevolmente solo da Flamini fa secco Hart per l'1-0.



Ripresa da sogno per gli appassionati di calcio. Pellegrini toglie l'ammonito Lampard e inserisce Nasri spostando Milner in mediana, gli equilibri tattici dei Citizens sembrano risentirne: al 64', dopo 20 minuti di vani assalti, l'Arsenal impatta grazie ad una magnifica azione corale finalizzata dal pallonetto morbido di Wilshere. Il City è furioso per un sospetto fallo in fase di recupero palla su Aguero, che protesta con Clattenburg e si becca il giallo. La squadra di Wenger, galvanizzata dal pari, trova il 2-1 al 74': cross dalla destra di Ozil, Kompany prova a sventare la minaccia, la sfera arriva a Wilshere che la rimette in mezzo di testa e Sanchez trova un fantastico destro in diagonale che brucia sul tempo Hart. Sembra finita, ma il City non muore mai. All'83' è Demichelis a battere Szczesny con un colpo di testa sotto la traversa trovando il definitvo 2-2. Gli ospiti rischiano anche di vincerla, perché tra 88' e 93' Kolarov e Dzeko pescano due pali clamorosi che fanno disperare Pellegrini. Al termine di una partita splendida, dunque, Arsenal e City devono accontentarsi di un punto.



CHELSEA E TOTTENHAM

Sotto di un gol per un’autorete di Terry all’11’, il Chelsea ha il merito e la fortuna di trovare il pareggio prima dell’intervallo: ci pensa Diego Costa a firmare l’1-1 con un colpo di testa su corner di Fabregas. E’ lo stesso Fabregas a confezionare l’assist per il 2-1 al 56’: al termine di una splendida azione in velocità, lo spagnolo ex Arsenal e Barcellona entra in area dalla sinistra e appoggia per Diego Costa che insacca sul primo palo. L'ex attaccante dell’Atletico Madrid è scatenato e al 67’ si porta a casa il pallone avventandosi su un diagonale sporco di Ramires. Il poker è opera di Remy (diagonale di destro su assist di Oscar), lo Swansea accorcia le distanze nel finale grazie a Shelvey.



Altra frenata del Tottenham che, dopo il pesante 0-3 rimediato contro il Liverpool, non va oltre il pareggio a Sunderland. Spurs avanti al 2’ con Chadli, ma i Black Cats pareggiano due minuti dopo con Johnson. Eriksen riporta in vantaggio la formazione di Pochettino a inizio ripresa, ma una goffa autorete di Kane in mischia fissa il risultato sul definitivo 2-2. Primo successo stagionale per l’Everton: Lukaku (2’) e Mirallas (66’) le firme del 2-0 sul campo del West Bromwich. Il Leicester vince 1-0 a Stoke City, il Southampton travolge il Newcastle (4-0), finisce senza reti Crystal Palace-Burnley.