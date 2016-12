Premier: Hull City battuto, Chelsea in vetta

20:53 - Doppio colpo per il Chelsea di Josè Mourinho che nell'anticipo della 21.a giornata di Premier League vince 2-0 sul campo dell'Hull City e si porta in vetta a quota 46 punti, con una lunghezza di vantaggio sull'Arsenal (impegnato lunedì sera) e due sul Manchester City (in campo domenica). Per i Blues decisivi i gol di Hazard e Fernando Torres, entrambi nella ripresa. Vince anche il Manchester United: 2-0 allo Swansea con gol di Valencia e Welbeck.

Tornando al match della capolista "part-time", nel primo tempo il Chelsea rischia al 22' sul tiro da fuori di Livermore che costringe Cech alla respinta a lato. Poi i londinesi salgono in cattedra e sfiorano il gol al 32' con Oscar con un tiro nel cuore dell'area a due passi dalla rete e con David Luiz su punizione al 43': in entrambi i casi è super il portiere di casa McGregor. Nella ripresa è solo Chelsea. Al 53' McGregor respinge un'altra punizione velenosa di David Luiz ma al 56' deve inchinarsi ad Hazard. Spettacolosa l'azione del belga che riceve il tacco di Cole, si accentra, mette a sedere un avversario con una finta e una frazione di secondo dopo scocca un destro all'angolino che vale l'1-0. Nel finale, con l'Hull in avanti alla caccia del pari, arriva il 2-0 di Fernando Torres che attacca lo spazio, entra in area, si porta la palla sul sinistro e realizza sul primo palo.



Il Tottenham conquista la terza vittoria consecutiva battendo 2-0 al White Hart Lane il Crystal Palace grazie alle reti di Eriksen e Defoe nella ripresa. Dopo appena 8 minuti, però, gli ospiti sprecano con Puncheon un rigore, calciato alle stelle. Con questo successo gli Spurs salgono momentaneamente al quinto posto con 40 punti, 1 in meno dell'Everton, vincente sempre per 2-0 in casa col Norwich. Decidono i gol di Barry e Mirallas. Il Southampton batte 1-0 il Wba con la rete di Lallana nel secondo tempo. Sunderland corsaro sul campo del Fulham: i Black Cats vincono 4-1 ma restano al penultimo posto in Premier. In zona retrocessione importante affermazione del West Ham per 2-0 a Cardiff con gol di Cole e Noble. Nel primo tempo il gioco si è fermato per 10 minuti a causa di un brutto infortunio subito da Guy Demel.



Grazie al successo nella partita che chiude il programma del sabato, prova a tornare davanti in classifica, almeno il più possibile, il Manchester United. La formazione di Moyes se la cava bene contro l'ostico Swansea, piegato con due reti, di Valencia e Wellbeck, nei primi 15 minuti della ripresa. Alla squadra di Laudrup, giustiziere sette giorni fa dello United nel terzo turno di FA Cup, questa volta non è riuscito il colpaccio. Dopo un primo tempo al piccolo trotto, in cui gli unici sussulti sono arrivati dalla clamorosa traversa colpita su punizione dal baby fenomeno Januzaj e da un erroraccio di Welbeck sotto porta, la squadra di Moyes risolve la pratica in avvio di ripresa. Valencia sblocca il risultato al 47' approfittando di una respinta del portiere Tremmel su una conclusione di Kagawa, dieci minuti dopo Welbeck riscatta l'errore del primo tempo deviando in rete un tiro senza pretese di Evra. Grazie al successo odierno lo United sale a 37 punti, mentre lo Swansea resta fermo a 21.