Premier: Chelsea esagerato, Arsenal distrutto

14:52 - Il Chelsea disintegra l'Arsenal e va in fuga al comando della classifica di Premier League. A Stamford Bridge i Blues di José Mourinho travolgono i Gunners imponendosi con un clamoroso 6-0 e rovinando la festa a Wenger, alla sua millesima panchina: apre le marcature una prodezza di Eto'o, poi si scatenano Schurrle, Hazard, Oscar (doppietta) e persino il giovane egiziano Salah. Chelsea momentaneamente a +7 sul Liverpool.

Nei primi 45 minuti a Stamford Bridge succede di tutto. Giroud sfiora subito il gol, poi è dominio Chelsea. Al 5' Eto'o trafigge Szczesny con uno splendido sinistro a giro, due minuti dopo è Schurrle a concedere il bis con una discesa travolgente conclusa con un diagonale di destro nell'angolo basso. Festa grande per Mourinho che, però, deve fare i conti con un problema muscolare che mette ko Eto'o: al posto del camerunese entra Torres. La partita in pratica finisce al 15' quando l'Arsenal resta in dieci (espulso Gibbs, ma in realtà il cartellino rosso era per Chamberlain per un fallo di mano in area) e subisce il terzo gol su rigore trasformato da Hazard. Prima del riposo arriva anche il poker del Chelsea con Oscar, bravo a deviare col destro un traversone basso di Torres dalla destra. L'Arsenal non c'è più e nella ripresa il Chelsea rende ancora più rotondo il risultato. Oscar festeggia la doppietta personale al 66' con un sinistro da fuori che sorprende Szczesny, colpevole nell'occasione. E al 71' c'è gloria anche per Mohamed Salah: il 21enne centrocampista egiziano sfrutta un lancio in profondità di Matic e segna il 6-0 brindando al suo primo gol in gare ufficiali con i Blues. Può bastare così. Mourinho fa festa tra i suoi tifosi in delirio, Wenger abbandona il campo a testa bassa consapevole che il suo Arsenal soffre i big match: quest'anno, nelle trasferte contro Manchester City, Liverpool e Chelsea ha sempre perso incassando ben 17 reti.