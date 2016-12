Premier: Balotelli in ombra, il Liverpool cade ad Anfield

21:12 - Debutto amaro ad Anfield Road per Mario Balotelli. Il Liverpool, nella quarta giornata di Premier League, perde 1-0 in casa contro l'Aston Villa, decide un gol al 9' di Agbonlahor. Partita opaca per l'ex Milan, che fa tanto movimento ma non riesce a incidere, a eccezione di un tiro fuori prima dell'intervallo, e viene sostituito al 71': i Reds, che nel finale colpiscono un palo con Coutinho, restano fermi a 6, mentre i Villans ora sono secondi.

Vittoria a sorpresa dell'Aston Villa, che si conferma squadra ordinata dopo le vittorie con Hull e Stoke e il pareggio col Newcastle. Riflettori puntati soprattutto sulla difesa dei Villans, con un solo gol subìto in quattro partite: sugli scudi un altro ex milanista, Senderos, autore di un'impeccabile marcatura a uomo proprio su Balotelli. Agli ospiti basta un acuto di Agbonlahor dopo solo 9 minuti: un destro sottomisura sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Tanto movimento e possesso palla per i Reds, che faticano però a rendersi pericolosi: Mario esce al 71' per far spazio a Borini, ma la grande chance è per un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Coutinho, che all'81' colpisce il palo con un bolide da fuori. Si disperano i tifosi del Liverpool: la squadra di Rodgers è già a -6 dalla capolista Chelsea.