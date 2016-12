Preliminari Europa League, un olandese per il Toro

10:21 - Tutto pronto per i ritorno in Europa del Torino, ammesso ai preliminari di Europa League dopo la mancata concessione della licenza Uefa al Parma, qualificato sul campo. Il debutto sarà giovedì a Stoccolma contro il Brommapojkarna ed è stato designato alla direzione del match l'arbitro olandese Serdar Gozubuyuk. I suoi assistenti saranno i signori Steegstra e Diks; quarto uomo il signor Lindhout. In passato ha arbitrato Italia-Malta.