Prandelli si sfoga: "Ricevo lettere di minaccia. Balotelli? Non è ancora un campione" 

23:18 - A margine della conferenza di presentazione come nuovo tecnico del Galatasaray, Cesare Prandelli si è sfogato con la stampa italiana presente a Istanbul: "Io e la mia famiglia riceviamo lettere di minacce dai tifosi - ha rivelato prima di parlare dei singoli -. Balotelli per ora ha solo grandi colpi, deve diventare un campione. La più grossa delusione dal punto di vista umano però è stata Giuseppe Rossi. Potevo chiedere la buonuscita, e invece...".

LA CONFERENZA

Dopo la presentazione a Istanbul in cui non ha voluto toccare temi diversi dalla squadra turca, Cesare Prandelli ha vuotato il sacco con la stampa italiana presente alla conferenza. Trentacinque minuti in cui il ct si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la disastrosa spedizione mondiale. "Io e la mia famiglia riceviamo lettere di minacce dai tifosi. Potevo chiedere la buonuscita come fanno tutti gli italiani e invece mi sono dimesso con la volontà di non accettare proposte dall'Italia". La causa del Mondiale deludente però non è facile da trovare, nonostante i soliti nomi tirati in ballo: "Qualcuno dei miei giocatori è stato tradito dalla paura, ma non è vero che il gruppo era diviso. La presenza delle famiglie nel ritiro è stato un aspetto positivo della nostra spedizione, ma tra le gente che mi accusa c'è qualcuno sporco dentro. Mi ha fatto molto male sentirmi paragonato a Schettino, ma questo è il cinismo del nostro calcio". Infine su Balotelli: "Mario ha solo grandi colpi per il momento, ma deve ancora diventare un campione. Chi mi ha deluso di più dal punto di vista umano però è stato Rossi".



LA PRESENTAZIONE COL GALATASARAY

"Sono qui perché c'è un progetto vincente e ho raccolto questa sfida perché ho voglia vincere. La mia è stata una scelta sportiva". Con queste parole l'ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli, si è presentato come nuovo allenatore del Galatasaray. "L'obiettivo è vincere la quarta stella, ma senza regole una squadra non può farcela. Dopo il Mondiale non pensavo di riprendere subito, ma voglio mettermi in gioco. Balotelli? Non ne parlo".

"Non avevo altre richieste anche perché fino a 10 giorni fa ero al Mondiale - ammette Prandelli - e sinceramente non stavo programmando il mio futuro. Poi mi è arrivata la telefonata del presidente, ma ho risposto che non ero pronto a guidare un club. Dopo averlo incontrato però ho cambiato idea, mi ha convinto il fatto di voler raggiungere un risultato sportivo e guardare oltre. Ho voglia di mettermi in gioco e avere un obiettivo è quello che volevo". Obiettivo chiamato quarta stella e Champions League: "Il presidente vuole assolutamente la quarta stella, anche questo è garanzia di programmazione, serietà e voglia di vincere. Ci sono tanti buoni giocatori al Galatasaray, ma l'obiettivo è creare un gruppo che sappia trascinare tutti, compresi i tifosi. Ci vorranno delle regole perché senza di quelle una squadra non può vincere e il presidente è d'accordo con me". Nessun nome però in chiave mercato e nessuna polemica: "Sneijder? E' un giocatore importante e sarà uno dei migliori a mia disposizione. Balotelli? Non ne voglio parlare in questa occasione".



L'AFFONDO DI SALVINI

"Un sentito grazie ai turchi del Galatasaray che d'ora in poi gli pagheranno lo stipendio. Prandelli ha sbagliato tanto, se non tutto, ma gli va riconosciuto un merito. Essersi dimesso". Non usa giri di parole Matteo Salvini per attaccare l'ex ct azzurro. "Ai mondiali Prandelli non ha portato una squadra, ma un gruppo da circo - ha detto a Oggi -. E non parlo col senno di poi. Ho sempre detto che non avrebbero passato il turno. Per capirlo non bisognava essere dei profeti. Era un gruppo senza capo né coda. Soprattutto senza cuore. Una nazionale renziana. Imbattibile nei proclami, nulla sul campo".