Prandelli sarà responsabile unico di tutte le Nazionali

15:17 - In occasione dell'organizzazione della prossima trasferta della Nazionale in Spagna, Cesare Prandelli ha incontrato a Roma i vertici della Figc, che hanno sposato appieno il suo progetto: l'attuale ct azzurro diventerà responsabile unico di tutte le nazionali e ci sarà anche la realizzazione di nuovi centri tecnici oltre a quello di Coverciano, a Milano e anche a Roma. Un'idea che Prandelli ha mutuato dalla Germania, dalla Russia e dal Brasile.

In Brasile il ct è Scolari, ma il responsabile unico di tutte le Nazionali è Parreira. Prandelli, in un futuro molto più lontano, potrà interpretare anche questo ruolo. Dopo il Brasile sarà ancora ct ma più avanti può essere responsabile unico di tutte le nazionali. Proposta che è stata avallata in pieno in queste ultime ore.