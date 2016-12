Prandelli, muscoli e pesi per vincere il Mondiale

17:15 - Verso i Mondiali di calcio in Brasile, in condizioni ambientali difficili, è necessario studiare metodi di lavoro alternativi. Cercando soluzioni anche negli altri sport. E così la Nazionale di Cesare Prandelli ricorre ai metodi di allenamento sulla forza della Federazione pesistica: c'è molto da imparare e tutto serve.

Così nella palestra di pesistica del Centro di Preparazione Olimpica Coni dell'Acquacetosa si è conclusa una due giorni di studio: il preparatore atletico della Nazionale Giambattista Venturati e il collaboratore tecnico Renzo Casellato hanno assistito agli allenamenti dei pesisti azzurri in collegiale permanente, studiando ed approfondendo da vicino gli esercizi per l'allenamento della forza esplosiva con sovraccarichi e bilanciere.

L'avvicinamento del mondo del calcio a quello dei pesi nasce dalla consapevolezza espressa dallo stesso staff di Prandelli della validità dello sviluppo della forza nei calciatori, sia per il miglioramento della prestazione sportiva, sia come elemento di prevenzione degli infortuni.