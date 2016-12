Prandelli, momento nero: il Galatasaray sconfitto da una neopromossa

11:58 - Il momento nero di Cesare Prandelli continua. Dopo la delusione mondiale con la Nazionale, anche al Galatasaray la situazione non è delle migliori. La formazione di Istanbul è reduce dalla prima sconfitta in campionato: 0-2 sul campo della neopromossa Balikesirspor. Con il flop di sabato, sono quattro i punti conquistati in tre gare. Prandelli, che ha vinto solo all'esordio sul campo del Bursaspor, ha pareggiato in extremis anche in Champions.

Insomma, non è esattamente un gran momento. Mercoledì, in casa, il Gala ha rimontato l'Anderlecht nel finale (1-1) ed evitato una pessima figura davanti ai propri tifosi. E in campionato non si ingrana: solo 4 punti in 3 partite, anche se la squadra - più per demeriti altrui - rimane incollata al gruppo delle seconde. Nel match contro il Balikesirspor, Prandelli è stato punito dall'ex di turno Sercan Yildrim (in gol al 22') e da Gokhan Unal (44'). Nella ripresa è arrivata la reazione, ma l'assalto ha generato solo un paio di occasioni per Sneijder. Con l'ex ct dell'Italia non sembra essere arrivato quel salto di qualità che ci si attendeva dopo la gestione Mancini. Il tempo comincia a stringere.