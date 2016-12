Prandelli, male la "prima" col Gala

11:19 - Rapid Vienna-Galatasary 3-1. E così, è andata male la "prima" di Cesare Prandelli sulla panchina turca del (suo) dopo-Italia. Si è giocato a Vienna, in amichevole ieri 23 giugno, sono passati 30 giorni esatti da Italia-Uruguay 0-1, sono stati 30 giorni di polemiche (sovente feroci) ai danni del'ex citti, e insomma non è proprio la sua estate, questa.

E il corredo del "rovescio" sta in una vana richiesta di Prandelli ai suoi dirigenti, ai quali aveva chiesto (invano, appunto) di evitare questa fatica anticipata in amichevole, perché "andiamo incontro a brutte figure", dopo una preparazione così corta e soprattutto con metodi di lavoro nuovi e nuove scelte tecnico-tattiche, ovviamente da imparare.

Tutto vano e quindi risultato negativo. La "prima" di Prandelli in Turchia è come le ultime due sulla panchina dell'Italia. Una bastonata.