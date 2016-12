Prandelli: "Gesto Chiellini non violento" 

10:21 - "Ho visto e rivisto l'azione di Chiellini: per me non e' un gesto violento". Così Cesare Prandelli, ct della Nazionale, conferma e spiega all'Ansa la scelta di non applicare il codice etico per Giorgio Chiellini dopo le tre giornate di squalifica. "Se mi aspetto critiche per questa mia decisione? Sono quattro anni che sul codice etico ci sono polemiche...". Il difensore della Juve sarà così regolarmente convocato per il Mondiale.

"Massimo rispetto per la giustizia sportiva - ha proseguito Prandelli, deciso a includere Chiellini nella prelista mondiale di 30 azzurri anche dopo la squalifica per tre giornate - Ma sono due canali diversi, come ho sempre detto. Per me l'azione non rientra in una gestualità violenta, non ha alzato il braccio per fare male. Io sono responsabile dei nostri comportamenti, quindi per me non e' un gesto violento". "Se mi aspetto critiche? Sono quattro anni che ci sono polemiche sul codice etico - la conclusione di Prandelli - Ma se vogliamo tornare all'origine, nessuno ha fatto polemiche quando in Inghilterra diedero due giornate a Balotelli, io ero presente a Manchester, avevo visto l'azione, non la reputai violenta e lo convocai".