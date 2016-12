Prandelli fa saltare l'amichevole Roma-Galatasaray 

20:04 - L'arrivo di Cesare Prandelli al Galatasaray ha chiuso le porte alle amichevoli contro squadre italiane. O, perlomeno, a quella contro la Roma prevista allo stadio Olimpico il 19 agosto. Giallorossi capitolini e turchi avevano definito la programmazione della partita, ma l'ex ct azzurro, oggi sulla panchina del "Gala", ha posto il suo veto. E' stata la società di Istanbul a tirarsi indietro dopo che Prandelli ha chiesto di evitare incontri in Italia.

Probabilmente per evitare il rischio contestazioni dopo l'amara partecipazione azzurra ai Mondiali brasiliani.

Intanto Cesare Prandelli starebbe anche pensando di querelare il patron della Fiorentina Diego Della Valle in merito alle dichiarzioni di giovedì: "Non mi stupisco dell'uomo che conosco bene. Anche il modo in cui è scappato la dice lunga.. è una persona che non sa fare le cose. Se c'è uno che non si meraviglia di quello che fa Prandelli sono io. Non ha avuto la modestia di spiegare cosa non ha funzionato al Mondiale. Ha lasciato 'Italia senza dare spiegazioni, è un uomo che non ha la capacità di fare le cose. Riesce a costruirsi buoni rapporti ma poi quando c'è da fare manca sempre l'appuntamento. Vederlo scappare è nel suo dna".