Prandelli, ecco gli appunti di rabbia

13:37 - Nessuna improvvisazione, nessun moto d'orgoglio spontaneo, ma solo tanta rabbia covata da tempo ed esplosa in 35' di fuoco. Cesare Prandelli aveva calcolato tutto e il duro sfogo da Istanbul è figlio di un'attenta analisi di quanto è successo, con tanto di appunti per non dimenticarsi nulla. Già, appunti di rabbia, che le immagini della conferenza stampa al Galatasaray hanno svelato senza dubbi. E così dal foglietto di Prandelli spuntano parole chiave quali "sporco", "marcio", "codice etico" (almeno c'è), "buonuscite", "spiegazioni", "segnali", "solidarietà", "famigliari".