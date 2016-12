Prandelli e gli attaccanti: Insigne-sì, Rossi-no

12:49 - Azzurri e Mondiale. Prandelli e gli attaccanti. La scelta più difficile. E decisiva. Il cittì parla di tante cose, in questo lunedì fuori dell'ordinario del Pallone, e tra le altre dice: "Nella lista dei 30 che sto preparando porto 7 attaccanti. Poi ne sceglierò 5 per i Mondiali". E da queste parole, si desume che i sette saranno: Balotelli, Destro, Gilardino, Immobile, Insigne, Osvaldo, Rossi. E che i due depennati saranno Osvaldo e Pepito Rossi: quest'ultimo a malincuore, ma è difficile riprendersi a pieno ritmo per il Mondiale.



La partita di Coppa Italia ha messo il cittì nella condizione di valutare al meglio le condizioni di Insigne, due gol e non solo; e la fatica di Pepito Rossi a riprendere il ritmo necessario dopo un infortunio così grave e di così lunga durata. Non è il caso di correre rischi, né per lui né per la Nazionale. Una rinuncia, non ancora ufficiale è bene dire, sarà dolorosa, ma il poco tempo che rimane non è certo a favore dell'attaccante viola.



Sul conto dipoi, il cittì spazza le ombre, dicendo che da punto di vista dei comportamenti, SuperMario in azzurro "ha sempre fatto il suo dovere" e che le valutazioni il cittì le fa "sulla base di ciò che un giocatore fa soprattutto nell'ambito della Nazionale".