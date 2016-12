Prandelli, Conte e Garcia: occhi su Scuffet

16:21 - Ce ne vuole per diventare come Gigi Buffon, campione (forse) inimitabile. Ma ce ne vuole anche per sentirsi dire bravo, va bene così, e prendersi gli elogi pieni a San Siro e aver segnata, vedi la carta d’identità, la stessa età degli esordi del portiere-mito, Buffon appunto. A lui toccò il 19 novembre 1995, Parma-Milan 0-0, 17 anni e 10 mesi. A Simone Scuffet, udinese doc, a 17 anni e 9 mesi. Il primo febbraio 2014, Bologna-Udinese 0-0.

Da quel giorno del ’95, Gigi Buffon diventava, impetuosamente, il miglior portiere italiano degli ultimi vent'anni. Da recente giorno di febbraio, Scuffet è diventato titolare dell’Udinese (10 gare) rientrando nell’orbita di Cesare Prandelli, di Antonio Conte e di Rudi Garcia. Visto che le voci di mercato, immancabili, cominciano a circolare; e perché fin qui un vero erede di Buffon non si è ancora capito chi sia.

Un bell'inizio, senza valicare i confini degli eccessi. Scuffet si è guadagnato la maglia perché ha convinto Guidolin, dopo l’infortunio di Brkic, e perché è bravo: lo si è ben capito a San Siro contro l’Inter, tre-quattro cose di uno che può essere un predestinato.

Il tempo farà il resto. Con la pazienza e la perizia da riservare, in questi casi.