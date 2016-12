Prandelli: "Balotelli deve stare in area" 

13:10 - "Balotelli deve giocare in area". A dirlo questa volta non è Silvio Berlusconi, ma Cesare Prandelli che si unisce al pensiero del presidente del Milan. Il ct della Nazionale, intervistato da La Gazzetta dello Sport, consiglia Supermario: "Con la palla a noi deve stare là, non deve venire incontro. Si annoia? Pazienza". Sulle esclusioni non si sbilancia: "Gila e Criscito? Non li ho chiamati, dire 'sei fuori' è più che imbarazzante".

Prandelli spiega anche la convocazione di Giuseppe Rossi: "L'ho chiamato perché quattro mesi e mezzo fa, prima dell'infortunio, era capocannonerie della Serie A e lo è rimasto ancora qualche settimana dopo essersi fatto male, segno che stava compiendo qualcosa di straordinario. La sua chiamata è un messaggio per tutti: se uno vuole una cosa e lotta e fa fatica per quella cosa, merita una chance. Un po' quello che fece Lippi con Totti nel 2006. Rossi è un campione anche di comportamento, il che non significa che sarà di sicuro nei 23".

Sulla spedizione Mondiale il ct ha già un'idea: "Voglio delle conferme. All'undici titolare non ho pensato: questo non sarà un Mondiale di undici. Serviranno 23 risorse, 23 giocatori che pensino di essere fra i primi 11, concentrati esclusivamente sulla squadra".