Prandelli alla Figc: "Un privilegio lavorare con voi"

08:54 - Dopo un lungo silenzio che durava dalla conferenza stampa post partita di Italia-Uruguay che sanciva l'eliminazione degli azzurri dai Mondiali e le conseguenti sue dimissioni, torna a parlare Cesare Prandelli. L'ex ct, nel giorno in cui diventa ufficialmente il nuovo tecnico del Galatasaray, scrive una lettera di saluti e ringraziamento alla Federazione dopo quattri di lavoro, iniziato dopo il Mondiale 2010 e che è proseguito con gli Europei 2012, la Conferederations Cup 2013 e Brasile 2014.

"Quante cose succedono in quattro anni quante persone incontriamo, quanti legami si creano nella costruzione di un progetto. Vorrei salutare ad uno ad uno tutti coloro che mi hanno accompagnato, consigliato, sostenuto in questo mio percorso. Non mi è possibile perché sono tantissimi. Lo faccio con queste poche righe: è stato un privilegio lavorare con voi e ne sarò sempre orgoglioso. So quanto amore e quanta passione avete dedicato alla maglia azzurra. Un ringraziamento particolare lo devo al Presidente Giancarlo Abete, figura chiave di questo quadriennio, che ha sempre saputo dirmi la parola giusta nel momento giusto. Mi auguro che la nostra esperienza, sia in positivo che in negativo, sia un punto di partenza affinché il calcio nel nostro paese abbia quella dignità e quel rispetto che merita", le parole di Cesare Prandelli.