Prandelli, Abete: "Siamo fiduciosi che resti in Nazionale"

14:38 - Cesare Prandelli e la Nazionale sono sempre più vicini al rinnovo del contratto. La conferma arriva direttamente da Coverciano. "Siamo fiduciosi che resti", ha spiegato il presidente della Figc, Giancarlo Abete, ribadendo l'intenzione della Federazione di proseguire il rapporto con l'attuale commissario tecnico. "Cassano in Brasile? Prandelli non l'ha escluso, le porte della Nazionale sono aperte a tutti...", ha aggiunto.

Il futuro di Prandelli, dunque, è sempre più azzurro. Abete ha rinnovato l'intenzione di continuare la strada intrapresa con l'attuale ct anche dopo i Mondiali. Poche parole, che però dicono tutto e non lasciano dubbi. "Siamo fiduciosi che resti", ha detto il presidente della Figc, lasciando intravvedere una buona riuscita della trattativa in corso.



Poi una battuta su Cassano: "Prandelli non l'ha mai escluso, se la stampa dice che Cassano torna sarà così perché siete sempre informatissimi. Comunque le porte della nazionale sono sempre state aperte per lui e per tutti".