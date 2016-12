Prandelli a sorpresa: Cassano ai Mondiali 

18:38 - Clamoroso da Casa-Italia: Cesare Prandelli avrebbe intenzione di portare Antonio Cassano ai Mondiali del Brasile. Notizia-indiscrezione riportata dal sito di Repubblica, con dettagli e circostanze, e in attesa di conferme. Si parla di un imminente colloquio fra il cittì e il giocatore, a Parma: diciamo fra giovedì e venerdì. E del benestare del gruppo-senatori della Nazionale poco propensi, fino a qualche settimana fa, a offrire a Cassano un'altra chance.

L'ultima di Cassano in azzurro, gestione-Prandelli, è datata 1 luglio 2012: Spagna-Italia 4-0, finale dell'Europeo, e addio Cassano. All'epoca impegnato nel passaggio dal Milan all'Inter, avvenuto il 22 agosto 2012, una stagione nerazzurra per poi cercare fortuna al Parma di Donadoni. Da allora, tante parole attorno a Cassano, e una scelta netta da parte del cittì: la Nazionale cerca la svolta, fra i grandi vecchi del Pallone ci sarebbe stato il ripescaggio nell'imminenza del Mondiale, a patto che...

E i nomi, dallo scorso autunno: molto si è detto e scritto di Francesco Totti, mai troppo solleticato dall'idea Mondiale; qualcosa si è detto di Luca Toni, ma siamo avanti con gli anni, forse troppo; di Cassano si è sempre cercata la strada alternativa del carattere eccessivo e di uno spogliatoio poco propenso ad accoglierlo di nuovo.

Qualcosa però è cambiato in queste ultimi due-tre mesi. Chiaro che Prandelli ha parlato più di una volta con Cassano e chi gli sta attorno, soprattutto Donadoni. Chiaro che il cammino del Parma, dirompente, ha prodotto qualcosa di decisivo:E Cassano, 25 gare e 10 gol Coppa Italia compresa, molto ha fatto per far capire che lui c'è, ed è sempre un talento.

Poi ci sono anche i pensieri di emergenza-Nazionale nel fare gol. Balotelli è una certezza (fino a che punto?): Ma dietro SuperMario c'è il dilemma-Rossi, pluri-infortunato. La speranza Cerci. Poi Gilardino, bravo ma non è un leader. Poi i patemi di Insigne, la vocazione di Immobile, altri uomini-gol sopra i quali un Cassano sereno e in salute non si discute.

Per questo, il fuori-quota ai Mondiali potrebbe essere lui. Oggi, a 20 mesi dall'ultima volta in azzurro, e dopo aver capito a Parma di aver ritrovato il talento che possiede, come pochi al Mondo. Se è tutto vero, e da certificare, le prossime ore lo diranno.

LA FIGC: "SONO SOLO ILLAZIONI"

Nel ritiro di Coverciano, dove per tre giorni Cesare Prandelli dirige uno sdìstage riservato a 31 calciatori, l'indiscrezione relativa a Cassano è stata posta, come quesito, allo staff dei dirigenti azzurri. Dai quali è arrivata questa risposta: "Si tratta soltanto di illazioni, niente di più. Poi ribadiamo quanto già detto più volte negli ultimi mesi: le porte della Nazionale sono aperte, non ci sono pregiudizi nei confronti di nessuno".