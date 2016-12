Prandelli a Balotelli: "Non sprecare energie"

17:51 - "Balotelli potenzialmente è un grandissimo campione. Potenzialmente". Cesare Prandelli parla, per l’ennesima volta, di SuperMario.

In un'intervista concessa al sito della Fifa, a proposito del rossonero, aggiunge: "Mario deve soltanto trovare serenità dentro, un equilibrio per poter esprimere tutto il potenziale. In questi anni ha disperso molte energie in piccole cose, i grandi campioni non si soffermano sulle piccole cose. Hanno un obiettivo principale che è quello di vincere".

E ancora: "Abbiamo un buon rapporto, a volte riusciamo anche a comunicare senza parlare. Tutti gli allenatori che ha avuto hanno sempre cercato di dare qualcosa a Mario perché sanno che ha potenzialità illimitate. Per noi potrebbe essere determinante la sua crescita".