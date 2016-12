Portogallo sotto choc: De Biasi firma la storica umiliazione dei lusitani

15:12 - "Vergogna". "Miseria totale". Questo il tenore dei titoli dei quotidiani portoghesi: nazionale umiliata in casa alla prima ufficiale verso Euro 2016 dalla piccola Albania. Piccola ma guidata da un allenatore capace come Gianni De Biasi che ha firmato un successo storico. Non conta l'assenza di Cristiano Ronaldo, il flop casalingo del Portogallo, firmato dal gol di Balaj, è e resterà clamoroso: il peggiore di sempre per i lusitani. Di converso, vada sè, la vittoria più grande per l'Albania e per il nostro De Biasi.