Portogallo, per Ronaldo infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio

12:10 - Il Portogallo è in ansia per la salute di Cristiano Ronaldo. Dopo le numerose speculazioni sul suo stato fisico, la Federazione ha fatto il punto della situazione. E ha riscontrato una infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il Real, prima che CR7 si unisse alla Nazionale, aveva comunicato solo qualche lieve fastidio muscolare. Il ct Paulo Bento cercherà di recuperare Cristiano per l'esordio del 16 giugno con la Germania.

L'esito degli ultimi accertamenti, però, ha colpito lo staff medico del Portogallo, convinto di avere a che fare solo con una serie di noie muscolari. L'infiammazione al tendine rotuleo va valutata con attenzione, senza correre rischi inutili che potrebbero aggravare il quadro. E' un problema emerso nell'ultima parte di stagione, quando Ronaldo - già in precaria condizioni fisiche - non ha voluto saltare gli appuntamenti clou del Madrid. Dal canto suo il Real, attraverso il presidente Florentino Perez, esterna una certa preoccupazione per le condizioni di CR7: "Mi preoccupa il fatto che qualche nostro giocatore possa infortunarsi in Brasile. Cristiano deve giocare solo quando sta bene". Ma farne a meno, per il Portogallo, significherebbe rinunciare al 90% del suo potenziale.

Nel frattempo CR7 ha ripreso a lavorare gradualmente con il preparatore fisico Antonio Gaspar. Per lui tanta corsa sul campo e leggero approccio con il pallone.