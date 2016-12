Portogallo, gaffe di Paulo Bento: su un foglietto la lista per il Mondiale

20:25 - A più di due mesi dal Mondiale c'è chi ha già diramato le convocazioni... anche se non ufficialmente. A cena con gli amici, il ct del Portogallo, Paulo Bento, ha messo per iscritto su un foglietto quali saranno i nomi che andranno a giocarsi la Coppa del Mondo in Brasile. Ma ce n'è uno di troppo (ogni nazionale ne deve portare 23) e, stando a quanto si vede, in dubbio ci sarebbe Quaresma mentre Helder Postiga (solo 26'con la Lazio sin qui) sembra sicuro del posto.

Nel 4-3-3 di Bento la punta biancoceleste è il terminale offensivo titolare, affianco ai ben più titolati Nani e Cristiano Ronaldo. A rischiare invece sarebbe Ricardo Quaresma. Vicino all'ex interista campeggia infatti un eloquente punto di domanda che non lascia ben sperare. Il posto, stando a quanto scritto, se lo giocherebbe con Edinho e Josuè, anche loro a rischio taglio. L'elenco dei 24 è stato pubblicato dal quotidiano portoghese Record e le talpe sarebbero quindi da rintracciare o in qualche dipendente del ristorante o, addirittura, tra gli amici dello stesso allenatore.

Questa la lista completa: Rui Patricio, Beto, A. Lopes, Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentrao, Ricardo Costa, Neto, Silvio, Meireles, Fernando, Moutinho, Amorim, Miguel Veloso, William Carvalho, Josué, Nani, Postiga, Ronaldo, Varela, Hugo Almeida, Quaresma, Edinho.