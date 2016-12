Poliziotti gli chiedono documenti, Balotelli: "Non avete altro da fare?"

00:56 - Balotelli tiene alta la tensione in vista del finale di campionato. Non solo in campo però. Fermato da alcuni poliziotti davanti alla sua abitazione a Brescia per un normale controllo, dopo essere sceso dalla sua Ferrari, Supermario si è infatti rivolto in maniera polemica agli agenti. "Non avete di meglio da fare che venire a identificare me?", avrebbe detto l'attaccante rossonero prima di consegnare i documenti.

Balo, dunque, non perde occasione per far parlare di sè. Anche lontano dall'area di rigore. Questa volta SuperMario se l'è infatti presa con alcuni poliziotti, rei a suo avviso di averlo fermato per identificarlo invece di fare altro. Atteggiamento che non è sfuggito agli agenti, che, passata la mezzanotte, gli avevano soltanto chiesto di fornire le generalità. Quanto a diplomazia, Balotelli del resto non teme confronti.