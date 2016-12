Pogba, non solo il Mondiale. Vuole anche il trentatreesimo scudetto, la Juve sorride

11:44 - Un bel messaggio alla Juve? "L'Equipe" dedica la prima pagina a Paul Pogba, oggetto dei desideri di molti club europei. Il francese ha postato una foto mentre dorme, con una divertente nuvoletta in cui compaiono la Coppa del Mondo e uno scudetto con il numero "33". Se il sogno del Mondiale non sorprende, stupisce (in parte) quello del trentatreesimo tricolore. Forse, un segnale che vuole vincere ancora con la Juve. I top club dovranno farsene una ragione?

Real Madrid e Psg restano alla finestra. Il mercato apre sempre scenari imprevedibili, soprattutto dopo la splendida "vetrina" dei Mondiali. Ma in attesa di evoluzioni un primo punto se l'aggiudica la squadra Campione d'Italia. Paul sta bene alla Juve e vuole ancora vincere in bianconero. Fargli cambiare idea non sarà facile.