Playoff Under 21: l'Italia pesca la Slovacchia

18:00 - L'urna di Nyon ha regalato i pari età della Slovacchia all'Italia Under 21 di Di Biagio nel playoff dell'Europeo di categoria del 2015. Gli Azzurrini, da sorteggio, giocheranno la gara di andata in trasferta mercoledì 8 ottobre; il ritorno, invece, si giocherà in Italia martedì 14. Le vincenti delle sfide accederanno alla fase finale in programma in Repubblica Ceca nel 2015. Le migliori quattro del torneo voleranno a Rio nel 2016 per l'Olimpiade.

Questi gli accoppiamenti dei Play-off degli Europei Under 21 di calcio, che sono stati sorteggiati poco fa nell'urna dell'Uefa, a Nyon (Svizzera).

Le partite si disputeranno l'8 (andata) e il 14 (ritorno) ottobre.

Slovacchia-Italia

Francia-Svezia

Danimarca-Islanda

Inghilterra-Croazia

Olanda-Portogallo

Ucraina-Germania

Serbia-Spagna.

La fase finale dell'Europeo, alla quale accederanno le sette vincenti dei Play-off, oltre alla Nazionale del Paese ospitante, si disputerà in Repubblica Ceca, fra il 17 e il 30 giugno 2015. Il sorteggio dei due gruppi di squadre che daranno vita alla fase finale, si svolgerà il 6 novembre prossimo, a Praga. Le migliori quattro parteciperanno alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, fra due anni