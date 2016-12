Playoff Europa League, Torino-Rnk Spalato 1-0: granata ai gironi

10:18 - Missione compiuta per il Torino, che dopo 20 anni torna in Europa. All'Olimpico, nel match di ritorno dei playoff di Europa League, i granata battono l'Rnk Spalato 1-0 e si qualificano per la fase a gironi del torneo. Dopo lo 0-0 dell'andata, decide la partita un rigore (dubbio) trasformato da El Kaddouri al 22'. Ottima prestazione per Quagliarella, alla prima partita da titolare con la maglia granata dopo l'addio alla Juventus.

LA PARTITA

L'attesa è finita. Dopo vent'anni di digiuno, il Torino torna in Europa. E lo fa lottando e soffrendo. Una prestazione da Toro: tutta cuore e grinta, con qualche sprazzo di classe di Quagliarella a illuminare la serata all'Olimpico e il cuore dei tifosi granata "orfani" di Cerci. L'Rnk Spalato è avversario ostico. E lo si capisce subito. I croati sono ordinati e con quattro difensori e cinque centrocampisti chiudono tutti gli spazi. La banda di Ventura fatica a trovare i varchi giusti per fare male ed è costretta ad andare sulle fasce. Sulla destra Darmian è in serata e dialoga bene con Benassi e Quagliarella, a sinistra Molinaro invece sbaglia tutto. Lo Split regala metri ai granata e aspetta. Il Toro prova a sfondare il muro croato con le accelerazionidi El Kaddouri e Quagliarella, ma manca l'ultimo tocco e con il passare dei minuti lo Spalato prende fiducia. Al 18' Padelli, imbatutto nei preliminari di Europa League, è costetto al miracolo per salvare il risultato.



Poi ci pensa l'arbitro Sidiropoulos a dare una svolta al match. Il fischietto greco punisce un fallo di mano in area di Ibriks dopo un tocco di coscia e assegna un rigore ai granata. Sul dischetto va El Kaddouri, che non sbaglia e sblocca il match. Dopo il gol, lo Split alza il pressing e cambia il match. I granata hanno più spazio e Quagliarella va a nozze. Prima ci prova con una palombella delle sue dalla distanza, ma Vukovic è attento. Poi prova la girata spalle alla porta, ma il tiro esce di poco. L'ex attaccante della Juve, alla prima da titolare in granata dal suo ritorno sull'altra sponda del Po, è di un'altra categoria. E si vede. Dai suoi piedi nascono le azioni migliori del Torino, ma i compagni non sempre sono all'altezza della situazione. Per sfruttare le sue giocate servirebbe uno come Cerci, ma tant'è. E così il raddoppio non arriva e lo Spalato resta in partita.



Nella ripresa la partita si trasforma in una sfida a scacchi. Il Toro cerca di abbassare il ritmo. I croati invece lentamente guadagnano metri e costringono i granata a difendersi. Quagliarella e Darmian provano a tenere vive le ripartenze e vanno anche vicini al raddoppio, ma non è serata da risultato in cassaforte. Per tornare in Europa c'è da soffrire e il Toro non si tira indietro. In campo si lotta su ogni pallone. Fiato corto, poche forze e tanti errori. Entra anche Martinez, nuovo idolo dei tifosi, ma il risultato non cambia. Lo Split ci prova fino all'ultimo, ma il fortino granta non cede e il Toro torna in Europa. Un traguardo importante, che corona la scalata che dal 2011-2012 ha portato la squadra di Ventura dalla Serie B ai quartieri alti della Serie A. Sognare ora è lecito.

LE PAGELLE

QUAGLIARELLA 7,5: è tornato a casa e alla prima da titolare in granata mostra subito il meglio del repertorio. Fa la differenza e le sue giocate illuminano la manovra. Gli manca solo il gol, ma è un dettaglio. Con un compagno di reparto all'altezza potrebbe essere la sorpresa del campionato



DARMIAN 7: altra prestazione che conferma tutto quello che di buono detto su di lui prima dei Mondiali. Corsa, tecnica, tempri di inserimento perfetti e carattere. Un treno sulla destra



PADELLI 7: salva il risultato sullo 0-0 nel primo tempo e blinda ancora la porta per la quarta partita consecutiva in Europa League



EL KADDOURI 6,5: segna il gol partita con freddezza dal dischetto e regala al Toro l'Europa. Buona l'intesa con Quagliarella



MOLINARO 5: spento e impreciso. Nel primo tempo dalla sua parte non si registrano azioni degne di nota, se non qualche cross svirgolato dalla trequarti. Troppo poco



VUKOVIC 6,5: dopo le parate dell'andata, conferma le sue qualità con un'altra prestazione da protagonista. Salva il risultato in più occasioni e tiene i suoi in gioco fino all'ultimo secondo







IL TABELLINO

TORINO-RNK SPALATO 1-0

Torino (3-5-2): Padelli 7; Maksimovic 6,5, Glik 6,5, Moretti 6; Darmian 7, Benassi 6 (12' st Nocerino 6), Vives 6, El Kaddouri 6,5 (45' st Gazzi sv), Molinaro 5; Quagliarella 7,5, Barreto 5,5 (17' st Martinez 6).

A disp.: Gillet, Jansson, Bovo, Gaston Silva. All. Ventura 6,5

Rnk Spalato (4-5-1): Vukovic 6,5; Ibriks 5,5 (38' st Roce sv), Galovic 6,5, Glumac 5,5, Rugasevic 5; Dujmovic 6, Bagaric 5,5, Vidovic 6 (16' st Kvesic 6), Rog 6,5, Glavina 6 (16' st Radotic 5,5); Bilic 6.

A disp.: Zagorac, Vrgoc, Vojnovic. All. Matic 6

Arbitro: Sidiropoulos (Gre)

Marcatori: 22' rig. El Kaddouri (T)

Ammoniti: Ibriks, Glavina, Vukovic (S); Vives, El Kaddouri (T)

Espulsi: -