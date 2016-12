Pista svizzera per Ciro Ferrara: il Sion è interessato

10:46 - Il futuro di Ciro Ferrara potrebbe essere in Svizzera. Il presidente del Sion, Christian Constantin, avrebbe infatti deciso di esonerare il tecnico Laurent Roussey e chiamare proprio l'ex allenatore della Sampdoria. Dopo Gattuso, dunque, sulla panchina della squadra elvetica potrebbe sedersi un altro italiano. Al momento, Ferrara non è stato ancora contattato ufficialmente. Alcuni dirigenti, infatti, sarebbero contrari al suo ingaggio.



Data per finita l'avventura di Laurent Roussey dopo la sconfitta interna col Losanna e il penultimo posto in classifica, oltre a Ferrara, preferito dal presidente, per la panchina del Sion in lizza ci sarebbe anche un tecnico francese, fortemente voluto invece da una parte consistente del team dirigenziale. La squadra elvetica, del resto, nel 2013 non ha avuto una grande esperienza con Gattuso e potrebbe decidere di andare a pescare altrove per cercare di risollevare la situazione. Attualmente Ferrara è ancora sotto contratto con la Sampdoria, che l'ha esonerato nel dicembre del 2012.