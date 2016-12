Pirlo racconta: "Quando Hodsgon mi chiamava Pirla..." 

15:48 - Da dodici stagioni è il leader: del Milan bicampione d’Europa e dell’era-Ancelotti. Della Juve di Conte e dei tre scudetti. Della Nazionale campione del Mondo di Marcello Lippi. Dell’Italia vicecampione d’Europa di Prandelli e del Mondiale che sarà. Andrea Pirlo, un campione appunto; un fenomeno nel suo ruolo di regia.

Pirlo arrivò al Milan nell'estate 2001, provenienza l’Inter di Hector Cuper. Il quale non prevedeva, nel suo schema rigido del 4-4-2, la presenza di uno come lui. Nell'Inter aveva giocato, per intero, una stagione soltanto, 1998-’99, meglio nota come la stagione dei quattro allenatori (Simoni, Suarez, Castellini e Hodgson). Aveva 20 anni.

E al Daily Mail, lo juventino ha raccontato questo divertente (?) aneddoto. "Ho giocato molto nella mia prima stagione all'Inter. Il pre-campionato andò molto bene e Simoni mi concesse molto tempo, sia da titolare che come prima riserva. Poi arrivò Lucescu che diede più spazio ai giocatori più esperti, in seguito Castellini, subentrato al rumeno, riteneva che io fossi ok, mentre Hodgson storpiava il mio nome: mi chiamava Pirla, forse leggendo meglio di altri allenatori la mia vera natura. In quell'anno cambiammo quattro allenatori. Mi svegliavo la mattina e non mi ricordavo chi fosse allenatore".

Della cessione di Pirlo, e chiudiamo qui, l’Inter non ha mai finito di pentirsi.