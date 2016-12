Pirlo: "Ho parlato con Conte, ha il mio ok per la Nazionale"

11:15 - E' un Andrea Pirlo a tutto campo quello che a Cinisello Balsamo, per il Memorial Scirea, parla del suo futuro prossimo: "Ho parlato con Conte, ha il mio ok per la Nazionale", dice il fantasista della Juventus che, poi, sempre sull'Italia spiega: "Mi è piaciuta, si vede la mano del nuovo ct. Caso Chiellini? Quando c'è di mezzo la Juve si fa sempre casino". Sul campionato, Pirlo è carico ma con le idee chiare: "Per lo scudetto tempo la Roma".

Dopo aver detto la sua sulla corsa al tricolore, sottolinea come "in Champions League bisognerà fare certamente meglio degli anni scorsi". Infine, anche poche battute su Balotelli: "Mario deve giocare. Poi sarà il tecnico a fare le scelte".