Pirlo, colpo genio a 106,3 km/h 

14:09 - Tutti sapevano che quella palla, sistemata con cura da Andrea Pirlo a 18 metri dalla porta al minuto 70' di Fiorentina-Juve, sarebbe finita in rete di lì a poco. C'era solo da capire come avrebbe fatto a trafiggere Neto. Questa volta il numero 21 bianconero ha scelto la potenza e ha messo la sfera nell'unico spazio utile per segnare. Un missile che ha raggiunto la velocità di 106,3 km/h che si è infalato perfettamente all'incrocio dei pali.

Da Genova a Firenze il protagonista della Juve è sempre il re dei calci piazzati: cinque giorni perfetti. Due punizioni totalmente diverse quanto vincenti. Dalla precisione alla potenza: in solo quattro giorni ecco gran parte del suo repertorio. Chissà che domenica non segni al Catania con la "maledetta" o con l'astuzia piazzando la palla rasoterra sotto la barriera. Così Pirlo ha raggiunto quota 42 punizioni segnate: 25 in campionato, 4 in Champions League, una in Europa League, 8 in Nazionale e 4 con l'Under 21.

Ora l'obiettivo è Sinisa Mihajlovic che guida la speciale classifica a quota 28 gol in campionato. Superato e staccato Del Piero che in Serie A si è fermato a 22 centri. La ricetta di Pirlo è semplice come spiega lui stesso: "Tiro in base a come mi sento, alla posizione della palla e a quella della barriera". Facile a dirlo, ma farlo è un altro conto: per lui però non c'è differenza.