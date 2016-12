Pirlo a Los Angeles. Sì, ma nel 2016

20:43 - Superofferta per Andrea Pirlo. L'emittente Espn ha rivelato che i Los Angeles Galaxy hanno pronto un contratto a 5 milioni a stagione per il campione juventino, che lo scorso maggio aveva firmato il rinnovo con il club fino al 2016, a 3,8 milioni a stagione.

Il club degli Usa vorrebbe Pirlo già a gennaio, ipotesi impraticabile. Per la prossima estate si può discutere? La Juve non prende in esame la questione, toccano a Pirlo le valutazioni e da quel che risulta il centrocampista vuole onorare fino al 2016 il suo contratto con la Juve e prendere in considerazione altre offerte solo dopo quella data, che coincide anche con l'Europeo e la maglia azzurra.

Pirlo è ancora fermo per infortunio.