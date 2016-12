Perez gela la Juve: "Morata non si muove" 

16:05 - La Juventus vicina a Morata. Morata che dice: "Voglio la Juventus". Soldi e vertici, poi a chiusura di una settimana di voci e incontri, ecco Florentino Perez che parla a Cadena Ser e dice: "Sono amico dei dirigenti della Juventus, abbiamo un ottimo rapporto. Ci siamo i incontrati e abbiamo parlato di tante cose, ma non mi è stato chiesto niente di Morata. E dico: le possibilità che Morata vada alla Juventus sono zero su cento".

Le parole di Perez, poche e decise, sembrano chiudere il discorso in modo definitivo. Ma non è così. Le strategie di mercato impongono, a volte, certe prese di posizione e le strategie di Juventus e Real Madrid, a proposito di Morata, divergono non poco, al di là della volontà del giocatore, che vorrebbe una squadra in cui giocare (al Real è chiuso, alla Juve avrebbe molto più spazio).

La Juventus per avere Morata punta a un prestito, con possibilità di ridiscutere le posizioni fra un anno: Morata in bianconero potrebbe rivalutarsi a cifre oggi non immaginabili. La valutazione del Real, oggi, è di 20 milioni, inserendo nel contratto il diritto di riacquisto per la stessa cifra: a Madrid, come a Torino, sono convinti delle potenzialità future del giocatore.

E' evidente che queste due posizioni sono distanti a tal punto da far dire a Perez: zero possibilità. Il mercato per Morata, fuori da Madrid, non è solo Juventus. Ci sono altre opzioni, in Inghilterra. La volontà del giocatore ha una sua valenza. E il lavoro procede.

PEREZ: "NON VOGLIO POGBA"

Perez, sempre a Cadena Ser, ha poi aggiunto: "So che Morata vuole giocare di più. Parleremo con l'allenatore, con lui e coi suoi procuratori e troveremo la migliore soluzione". E sui possibili arrivi di Aguero e Pogba a Madrid: "Aguero e Pogba non giocheranno con la maglia del Real Madrid". Il che significa che il Real punta a Vidal, in casa Juventus, e non al francese.

Infine su Casillas: "Finirà la sua carriera nel Real. E' uno dei punti di riferimento di questo club".