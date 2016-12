Per Roma-Inter niente rimborso agli abbonati

18:00 - La Roma ha deciso di non rimborsare gli abbonati e di bloccare la vendita dei biglietti per la sfida di campionato contro l'Inter. I giallorossi hanno deciso di prevenire invece che curare, per non incorrere nel pericolo rimborsi in caso la squalifica dei settori "curva nord" e "distinti sud" fosse confermata. Intanto, Chen Feng, a capo della cordata cinese che vorrebbe acquistire azioni dei capitolini, è intimorito per il clamore suscitato dai media italiani.

In attesa del giudizio dell’Alta Corte del Coni, che martedì 25 febbraio si esprimerà sul ricorso presentato dalla Roma per provare a riaprire i settori squalificati, la società ha deciso di bloccare la vendita dei biglietti per la sfida di campionato in programma il primo marzo contro l'Inter. Chi fosse già in possesso del ticket potrà chiedere cambiare posto, annullando il tagliando precedentemente acquistato e prenotando un posto in tribuna, pagando la differenza. Nulla da fare per gli abbonati che con tutta probabilità non potranno assistere al big match e non saranno rimborsati.



Intanto, Chen Feng, imprenditore cinese a capo della conglomerata del turismo HNA, secondo quanto riporta Il Sole24Ore, è rimasto così scioccato per la quantità di articoli scritti dai media italiani riguardanti il suo interesse nell'acquisizione di uno quota di minoranza, ma comunque consistente, tanto da decidere di non approdare nel "Bel Paese" per continuare le trattative. Il magnate si affiderà a degli emissari per continuare la trattativa, già ben avviata.