Per curare la schiena di Ibra chiamato un medico lontano 700 km

22:24 - Il Psg non bada a spese né per i calciatori né per lo staff, questo è risaputo. Ma nessun medico sociale era riuscito a curare il mal di schiena di cui soffriva Ibrahimovic da qualche giorno. La dirigenza ha dunque chiamato uno specialista esterno, addirittura da Montpellier, 700 km a sud di Parigi: e il mal di schiena è immediatamente sparito, con conseguente brutta figura del numeroso staff sanitario del club.

Thierry Cambon, questo il nome del "mago", artefice della guarigione dello svedese, è stato convocato su consiglio di Laurent Blanc, e fatto arrivare prima della partita col Marsiglia dalla sua residenza, situata dall'altra parte del Paese.

L'osteopata, già nell'équipe medica della Nazionale francese, è riuscito laddove lo staff del PSG, forte di due medici, quattro kinesiterapeuti e tre osteopati (uno personale per Ibra) non era stato capace.

Dopo aver chiesto uno chef personale perchè al PSG pare non si mangi bene (e ti capiamo Ibra, provenivi dall'Italia...), quindi, continua il calvario del'ex Milan, Juve e Inter con lo staff dei transalpini.

La situazione ha creato un forte imbarazzo alla dirigenza e non sono esclusi provvedimenti nei confronti del personale sanitario.