Pepito Rossi "vede" Napoli e Brasile

20:34 - Allenamento in gruppo, partitella e anche contrasti: arrivano buone notizie da Giuseppe Rossi in vista di una possibile convocazione per la trasferta di sabato a Bologna e soprattutto della finale di Coppa Italia in programma il 3 maggio a Roma contro il Napoli.

L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, fuori per un infortunio al ginocchio destro da oltre tre mesi e mezzo, ha cominciato da oggi ad intensificare il lavoro sul campo insieme ai compagni, cosa che sta alimentando fiducia nel clan viola anche per la gioia del ct Cesare Prandelli che lo sta aspettando per portarlo ai Mondiali in Brasile.

Appare più indietro di condizione invece Mario Gomez out da un mese per un infortunio al ginocchio sinistro: il giocatore tedesco continua al contrario di Rossi a svolgere lavoro differenziato in palestra.