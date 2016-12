Pepe Reina, che attore: dalla porta agli spot

11:53 - Anche lontano dal calcio, Pepe Reina ha un futuro assicurato. Quando appenderà i guanti al chiodo, il portiere del Napoli potrà infatti dedicarsi senza difficoltà alla recitazione. Lo spagnolo se la cava benissimo davanti alle telecamere, come dimostrano gli ultimi spot girati per una società assicurativa. Per Reina performance da grande attore nei panni di un centurione romano: dalla porta agli spot, il passo è breve.