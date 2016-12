Pepe a Messi: "Con me te la fai sotto". Leo: "Ti segno sempre" 

16:46 - Minuto 78 di Real Madrid-Barcellona, risultato 3-3. Pepe avvicina Messi e con la mano sulla bocca gli sussurra qualcosa, Leo ride ironicamente e risponde. Poi la 'carezza' del difensore del Real al numero 10 del Barcellona con tanto di risata. A due giorni di distanza il quotidiano catalano Sport ha ricostruito il dialogo tra i due. Il portoghese avrebbe provocato la Pulce: "Con me te la fai sempre sotto". Messi in risposta avrebbe detto: "Caro, ma che dici? Compari in tutte le foto dei miei gol al Real".

Visto come è andata a finire (3-4), ha avuto ragione Messi. E nella foto in cui calcia Leo calcia il rigore decisivo indovinate chi si vede? La risposta è scontata, vedere per credere.