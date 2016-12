Pellè strega la Premier e si candida per la Nazionale

11:14 - Simone Zaza potrebbe essere solo la prima scoperta di Antonio Conte per il nuovo corso della Nazionale. Adesso in rampa di lancio c'è un altro attaccante dal gol facile: Graziano Pellè. Salentino come il c.t., Pellè si candida per un posto in azzurro in virtù dello strepitoso avvio di stagione in Premier, con la maglia del Southampton. La doppietta rifilata sabato al Newcastle lo ha portato al secondo posto fra i marcatori: 3 gol in 4 gare.

Meglio di lui solo l'extraterrestre Diego Costa, con 7 gol nelle prime 4 gare. Roba da extraterrestri, appunto. Ma Pellè, che in Italia non ha mai trovato lo spazio che merita (male nel suo passaggio a Parma e Samp nel 2012), si è adattato in men che non si dica al campionato più affascinante del mondo. Ha segnato tre gol in Premier e uno in Coppa di Lega (in casa del Milwall), ha convinto Koeman a concedergli da subito le chiavi da titolare. Graziano ha fatto le sue fortune soprattutto in Olanda, dove ha chiuso il biennio al Feyenoord - ancora con Koeman - con una media da urlo: 50 gol in 57 partite. Prima, dal 2007 al 2011 aveva fatto cose discrete anche all'Az Alkmaar. Ma ora, in Inghilterra, si è scoperto un calciatore più completo, sicuramente più forte, di quello che si pensava.

Per questo, seguendo la politica di meritocrazia imposta da Conte, l'Italia non è più soltanto un sogno. In vista delle prossime gare di qualificazione all'Europeo, Pellè si candida seriamente per una chiamata. Che non arriva dalle Olimpiadi di Pechino del 2008, ovviamente con l'Under 21. A 29 anni Pellè è già rinato a nuova vita.