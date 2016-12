Pazzini attacca Seedorf: "Io e Balotelli coppia perfetta, ma lui..." 

16:55 - Questa volta è toccato a Giampaolo Pazzini scagliarsi contro Clarence Seedorf. L'attaccante del Milan ha lanciato una nuova frecciata all'ex allenatore rossonero: "Per tutti io e Balotelli dovevamo giocare insieme, ma purtroppo non per lui. Io e Supermario possiamo coesistere e siamo la coppia perfetta". Per fortuna del Pazzo è arrivato Inzaghi: "Da lui posso imparare ancora molto". Il bomber carica i rossoneri: "Dobbiamo reagire e partire forte".

Pazzini spera che questo sia l'anno del riscatto: "Ho una grande voglia, dopo mesi travagliati, di portare questo Milan nelle posizioni che gli competono. Non possiamo, come nel finale della scorsa stagione, fare calcoli con il Toro o il Parma. Noi siamo abituati a giocare per lo scudetto o per la Champions. Dobbiamo partire forte per ridare entusiasmo a noi stessi e ai tifosi che vogliamo riportare allo stadio".

Kakà potrebbe lasciare il Milan: "Non essendo tutti i giorni insieme, leggi qualcosa ma non so bene cosa deciderà. Bisogna sapere bene le cose per esprimersi. A livello di calciatore lui è molto importante, è un professionista al 100% e si allena molto bene. Qualunque sia la sua scelta, noi saremo contenti per lui. Se dovesse andar via lascerebbe un vuoto ma per ora è ancora qui con noi".